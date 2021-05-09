已提早奪得意甲聯賽冠軍的國際米蘭，周六在阿歷斯山齊士上半場梅開二度之下，於主場以5:1大勝森多利亞，在意甲不敗走勢改寫至19場，聯賽主場14連勝更打破了隊史紀錄。

由於阿特蘭大周日只能賽和薩斯索羅1:1，在榜首遙遙領先的國際米蘭得以提前四輪確定贏得該隊自2010年以來的首個意甲冠軍。周六迎戰森多利亞，是國際米蘭穩奪聯賽冠軍後的首場比賽，儘管比賽因為新冠肺炎疫情而閉門進行，但數以千計國際米蘭球迷賽前已在球場外迎接接載球員和教練干地的隊巴，開賽前，森多利亞球員亦按傳統列隊歡迎新任冠軍國際米蘭。

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