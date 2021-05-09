【阿士東維拉0:0曼聯】

9分鐘，曼聯中場費特洛迪古斯遠射，被維拉門將達米安馬天尼斯接實。

【阿士東維拉0:0曼聯】

上半場開波！

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陣容短評：由於隊長基亞利殊因傷缺陣的關係，維拉今仗繼續在前線起用奧尼屈堅斯、安華艾加斯及巴克里合作攻堅；曼聯方面，近期腳風甚順的卡雲尼先列後備，由格連活特出任單箭頭。

阿士東維拉正選陣容（4-3-3）

門將：達米安馬天尼斯

後衞：馬迪卡殊、安斯干沙、泰朗明斯、馬特泰基特

中場：杜格拉斯雷斯、約翰麥甘尼

中場：貝特蘭查奧爾、巴克里、安華艾加斯

前鋒：奧尼屈堅斯

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：甸恩軒達臣

後衞：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、保羅普巴

前鋒：格連活特

周日英超賽事，二哥曼聯作客挑戰阿士東維拉。紅魔剛躋身歐霸盃決賽士氣正佳，今季在領隊蘇斯克查帶領下，作客成績亦比主場佳，已錄得跨季連續24場作客聯賽不敗。只不過現時紅魔仍落後榜首的曼城13分，雖然曼城剛於主場1:2不敵車路士，但只要今場曼聯作客維拉全失三分的話，曼城同樣可以提前3輪捧走英超冠軍。

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