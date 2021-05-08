衞冕的湖人上周五在NBA常規賽作客拓荒者，雖然有安東尼戴維斯（Anthony Davis）攻入36分及搶下12籃板，但在全隊只有3人得分上雙之下最終以101:106不敵對手，2連敗後跌至西岸第7位，拓荒者則升上第六位且對賽戰績佔優。跌落第7的湖人很大機會要與現排第8的勇士在附加賽第一輪碰頭，爭取直入季後賽資格。

湖人和拓荒者今仗賽前戰績同為37勝29負，2隊在今季2次交鋒各贏1場，湖人憑對西岸球隊較佳戰績力壓拓荒者而排在第六位。然而上周五面對拓荒者，湖人在勒邦占士（LeBron James）連續第三場因傷缺陣下，儘管AD上陣39分鐘取得36分、12籃板及5助攻，惟湖人第1節已落後拓荒者22:34，加上隊友中只有攻入18分的卡路素（Alex Caruso）及17分的樸比（Kentavious Caldwell-Pope）得分達雙位數，雖然第三節曾反超前，但西蒙斯（Anfernee Simons）跳投得手助拓荒者再反先成73:72，完成第3節拓荒者領先82:78。

第4節湖人曾被拓荒者拋離10分，惟AD連取七分，在最後1分10秒為湖人追成97:100。今場為拓荒者貢獻38分、7助攻及4籃板的尼拉特（Damian Lillard）在最後39.6秒2罰俱中後，卡路素上籃得分再為湖人追成只落後三分。麥高倫（CJ McCollum）和尼拉特之後再各入兩罰球，在最後11.2秒拉開7分，在全隊有五名球員得分上雙下力保勝果，今季與湖人對賽取得2勝1負優勢。

文：Cat