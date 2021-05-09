上輪的英超雙紅會由於有曼聯球迷在奧脫福球場及紅魔下榻的The Lowry Hotel外聚集，令到球隊無法前往球場作賽，最終賽事要改至周四當地時間下午8時15分舉行。據英國的曼徹斯特晚報指，現時已得知有一個不知名的紅魔球迷團體，再次號召球迷在周四的雙紅會賽前於奧脫福外聚集，希望進行第二次示威。

由於對紅魔戊與歐超聯一事非常不滿，因此周日有成千上萬的紅魔球迷在奧脫福場外聚集，高舉班主格拉沙家族落台等標語，更一度有球迷突破保安防線衝入場內，另外又有數百人堵塞The Lowry Hotel的出入口，令球隊無法離開，最終雙紅會亦需要改期，當時已經有球迷表示，會由他們決定曼聯何時進行比賽。

近日曼徹斯特晚報收到一份來自紅魔匿名球迷組織的聲明，他們表示會在周四再次進行示威：「現在，每個曼聯球迷都看到了他們擁有的力量，周日的抗議行動應該是開始，而非結束。這是需要採取的行動，而且所有貢獻都是有幫助。周四從下午5點（香港時間深夜12點）開始，在奧脫福場上必須要有1萬人，盡自己的一份力量，發揮自己的作用。」

由於曼聯方面早已得知球迷的怒火未會太快平息，加上在雙紅會補賽前，紅魔會在周二先有主場迎戰李斯特城的賽事，賽程非常密集，假如再次因為球迷示威而導致球賽延期的話，影響將會非常大。因此有報道指紅魔方面決定在賽前先行徵詢當地警察以及安全部門的建議，而且會在本周加強保安，務求可以令到比賽如期進行。

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