港超聯休戰一日後，周日重燃戰火，且展開首階段最後一輪賽事，將上演兩場「爭標組」對「護級組」的賽事，下午3時先有理文在深水埗運動場對晉峰，晚上8時再由東方龍獅在旺角場鬥愉園。

今季港超聯爭設第三循環，在這個階段會把聯賽八隊分為二，頭四位球隊出戰「爭標準」，尾四位球隊將出戰「護級組」。經過13輪賽事後，目前大局已定，將出戰「爭標組」和「護級組」的球隊已確定，但仍要為爭取最終排名而爭取分數。其中東方與榜首的傑志只有3分差距，只要東方餘下賽事全勝，在23日的「爭標組」煞科日贏傑志2球或以上，就可以力壓對手封王。

愉園對東方在傳統上屬「左右之爭」，但現時兩隊的政治色彩已大大減退。兩隊雖然在聯賽榜差距甚大，東方現排第2，而愉園則在榜尾，但東方與愉園今季已曾四度交手，他們在菁英盃分組賽各贏一次，決賽則由東方以2:0勝出捧盃，聯賽首循環他們就以1:1賽和。

為了爭標，東方必需盡搶每一場。門將葉鴻輝賽前表示：「今季不易過，受疫情影響，賽程比以往密，球隊在種種問題影響下亦一直未能以完整陣容出戰。」東方最近傷兵滿營，多位球員曾因傷缺陣，或者要帶傷上陣，葉鴻輝續說：「隊內氣氛一直保持正面，隊友和教練間不斷鼓勵，過去幾場都在球賽末段取得重要入球。」東方連續四場在球賽尾段取得入球，近三場更加是「三連絕殺」對手全取3分。目前排榜尾的愉園，則繼續有主教練鮑家耀停賽，要改由潘文廸督師。

今日下午3時在深水埗運動場亦會上演理文對晉峰的賽事。理文季中有尼迪利突然掛靴，加上不時有主力受傷，表現令人失望，季前預計有力爭標的他們現只排第4，比天水圍飛馬少4分，好消息是副隊長顏樂楓有機會復出。晉峰則相反，季初經歷連番大敗，吸收經驗後表現大有改善，但要在理文身上搶分，難度不低。

港超聯周日賽程

3:00pm：理文[4]vs晉峰[6]

場地：深水埗運動場

8:00pm：東方龍獅[2]vs愉園[8]

場地：旺角大球場

票價●$80及$30（長者及學生）

註:[]內聯賽排名

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