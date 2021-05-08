今季意甲冠軍塵埃落定，祖雲達斯爭取10連霸失敗，但餘下四輪聯賽仍要力爭下屆歐聯入場券，周日意甲於主場迎戰競爭對手之一AC米蘭必搶三分。米蘭在下半季滑落情況嚴重，祖記今季表現雖欠穩，主場出擊仍可信賴，讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期日78；now638、有線654、662及無綫my TV Super301台明日2:45am直播）

文：何西

國際米蘭在上輪意甲全取三分封王，打破祖雲達斯九年壟斷，但餘下3個前4席位仍爭崩頭。今輪聯賽開打前，阿特蘭大與今仗正面交鋒的祖記及米蘭都同得69分，隨後還有落後不遠的拿玻里與拉素，一場比賽勝負足以令球隊失去下屆歐聯參賽資格，今祖記迎戰米蘭，兩隊都輸不起。

C朗爭第100球必拼

祖記今季由派路接手執教，表現一直受到不少抨擊，包括沒有固定陣容以及防守水準大跌等。球隊在最近八場意甲僅半數取勝，上仗作客烏甸尼斯在半場落後下驚險反勝2:1；不過祖記主場出擊仍算可靠，今季意甲僅四次失分，當中近11場10次全取3分。上仗包辦兩球的基斯坦奴朗拿度（C朗）再入1球便會達成效力祖雲達斯累積攻入100球大關，儘管近期繼續傳出離隊傳聞（見另文），但球季餘下比賽定必拼搏爭取入球。

C朗與另一傳奇、AC米蘭老將伊巴謙莫域碰頭是比賽焦點，不過伊巴在下半季入球率大減，最近7場上陣的意甲賽事僅入1球；加上米蘭中前場沒有另一位多產射手能分擔入球責任，情況並不理想。AC米蘭自身情況亦與伊巴相若，上半季一直雄踞榜首，自年初在主場被今仗對手祖雲達斯打破今季聯賽不敗身後，成績每況愈下，重奪聯賽冠軍美夢破滅之餘，能否保住前四在下季回歸歐聯亦未許樂觀。米蘭在下半季幾乎遇強必輸，1月不敵祖記後，在意甲與阿特蘭大、國際、拿玻里及拉素幾支目前處於前列的球隊交手全部落敗，今造訪祖記難逃再敗。