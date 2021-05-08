香港著名跳遠教練陳慧賢（Animo）對三歲兒子仍在摸索階段，但對一班星級跳遠港績保持者就瞭如指掌，她看好兩位男、女子紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣（圖），有實力跳出新紀錄，包括阿泰有力挑戰8米3 ，俞雅欣跳到6米5。

「他們每一個都很聽話，都有心想練好，這是最重要的。」Animo這樣形容她的大弟子陳銘泰：「他比較感性，是個高要求的運動員，事事愛分析，亦太依賴我，這是他的壞習慣，要他改超難。」小學四年級開始跟Animo練跳遠的阿泰說：「沒有Animo，一定沒有今天的我。」26歲的阿泰2016年跳出8米12的香港紀錄，曾去過2次亞運、2次全運、3次世大運，還有2016年里約奧運，Animo覺得他不止於此，認為他可跳到8米3：「我教的跳遠精英中，阿泰能力最好，有速度有力量，只是有時心理壓力影響表現。」上星期的香港田徑錦標賽，阿泰跳出2年來個人最佳的7米7，是個好開始，向東京奧運「外卡」邁進一步。

23歲的中大五年級生俞雅欣，在Animo眼中是個果斷、聽話、聰明的女孩，她看好俞可以跳到6米5 ；大學一年級開始跟Animo練習跳遠的俞雅欣，曾於2019年跳出6米31港績，當年她1年內8破香港紀錄，可惜2020年初開始疫情，沒比賽讓她發揮。至於22歲的馬嘉豪，從小學六年級開始跟Animo，2018年曾跳過7米40的個人最佳成績。

Animo教跳遠已18年，亦已是教出奧運選手的教練，下一個目標，她希望有更多人夠資格參與如亞運及奧運等大賽，甚至是在奧運躋身決賽，陳銘泰在2016年里約奧運跳遠初賽，以7米79位列第17名，未能躋身12人決賽。