歐洲足協（UEFA）上周五公佈，對已正式宣佈退出歐洲超級聯賽（ESL）的九支球隊作出經濟處分，除合共要捐出1,500萬歐元以幫助發展歐洲的兒童及基層足球，9隊都要扣減1季歐戰5%收入並作重新分配。

已正式退出ESL並接受措施的九個ESL始創會員為阿仙奴、AC米蘭、車路士、馬德里體育會、國際米蘭、利物浦、曼城、曼聯以及熱刺。至於拒絕宣佈放棄ESL的球隊，UEFA表示保留一切對他們採取適當行動的權利，事件並已交由相關的UEFA紀律機構處理。ESL的另外三個創始會員為皇家馬德里、巴塞隆拿以及祖雲達斯。

UEFA表示，與九支退出了歐超聯的球隊達成協議並簽署了球會承諾宣言，內容包括繼續參與他們合乎資格的歐洲賽事。九隊已承認和接受了ESL計劃是錯誤，並向球迷、國家足總、國家聯賽、其他歐洲球會以及UEFA道歉。

UEFA又指，9家球會同意總共捐出1,500萬歐元，用於包括英國在內歐洲各地社區的兒童、青少年及基層足球。他們將會被扣除由UEFA獲得的1季歐戰收入的5%，而有關收入會被重新分配。另外，若他們試圖參加類似的未經授權賽事，會被罰款一億歐元，如違反宣言中的任何其他承諾則會被罰5,000萬歐元。

除面臨UEFA的罰款外，據《英國電訊報》報道，英超賽會亦會對參與ESL的Big 6球隊，進行巨額罰款，但就預計不會被扣聯賽積分。

文：CAT