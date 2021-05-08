雖說曼城只要勝出今場雙藍會，就可以提早結束英超封王的懸念，但從雙方排陣來看，都知道雙方戰意不高。曼城領隊哥迪奧拿有試陣意味，3-5-2陣式在攻守轉換時可變成3-3-3-1，杜曹同樣不是出強陣，看來兩隊都想讓周中拼搏完的主力休息，甚至為月尾歐聯決賽迎來真正火併時，看看有否其他板斧可撕破對手。

今場其中一個焦點，落了在阿古路上半場尾段疑似「玩嘢」宴客的那球12碼。這是曼城今季在英超射失的第4球12碼，比其他19隊都多，而且連同上季，共9次在12碼中宴客，是繼1993/94及94/95球季的熱刺後，連續兩個球季都射失4球或以上的12碼，而今季較早前射失另外3球12碼的球員，分別是奇雲迪布尼、史達寧及根度簡。

對曼城而言，這並非一個好現象，也難怪當見到阿古路射失後，場邊的哥迪奧拿表情非常不悅，要知道月尾的歐聯決賽，面對韌力甚強的車仔，戰至互射12碼階段決勝負隨時有可能，這兩季屢射12碼不入，必對球員的心理質素帶來影響，看來哥帥在今個月，要特別注重這方面的訓練，否則這可能是他們要稱霸歐聯的最大敵人。

基本上，今場比賽亮點在後面的反高潮，車仔竟靠馬高斯阿朗素的入球，最後反勝2:1，封王又要再推遲，阿古路12碼宴客，看上去更似一個大整蠱。除阿古路外，曼城今場一眾上陣球員中，也沒有表現太突出之人，縱使史達寧有一個入球，但整體狀態仍和自己對上兩季的全盛期有出入，在與隊友配合時的傳球尺度以至走位判斷，都彷彿找不回昔日的感覺，不只歐聯決賽難搶菲爾科頓正選位，分分鐘會落選英格蘭今夏的歐國盃大軍。畢竟現在英格蘭前場人腳鼎盛，在邊位的競爭中，他要面對科頓、查頓辛祖、連格甚至格連活特等人的挑戰，以他今季的狀態，或者在領隊修夫基的心目中，地位已經動搖。

文：盧卡東尼

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