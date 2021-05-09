全球疫情仍然嚴重，日本國內有不少聲音，反對在今夏主辦東京奧運。上月成功取得兩項東奧參賽資格的日本泳手池江璃花子透露，日前有人透過社交網絡平台，要求她退出日本國家隊。這位抗癌勇士直言對此感到痛苦，又謂自己在反對舉行奧運的問題上無能為力。

「感謝大家一直以來的支持。我已看到大家在Instagram私訊，以及在Twitter留言，希望我退出（國家隊），以及提出反對（東奧）的聲音。作為運動員，我們一直都為了出戰奧運，努力練習。受疫情影響，很多人都要求取消奧運，這是可以理解的。」池江在Twitter寫道。「我有長期病患，無論奧運是否舉行，我每日都擔心會受到感染，出現嚴重狀況。事實上，就算我表態反對舉辦東京奧運，也沒法改變任何事情。我能夠做的，就是做好自己的事情，回報一直支持我的人，所以我不會放棄訓練。」

「我和大家一樣，希望盡快讓陰霾過去，但有些人針對運動員，要求他們要怎樣做，這令我感到痛苦。」池江續道。「無論奧運能否舉行，我跟其他選手都會接受。若然能夠舉行，我當然會全力以赴，就算未能上演，我也會為下一屆做到最好。」

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