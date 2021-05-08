衞冕傑志上輪聯賽擊敗標準流浪後，前四球隊排名亦已確定，而爭標組首輪賽事周六展開，首戰是東方龍獅對天水圍飛馬，傑志同日對埋文。

今季港超聯隊數減至8隊，足總為保球隊有符合亞洲足協的每季27場賽事的要求而決定復辦爭標組及護級組，即第三循環，爭標及護級組以單循環決出冠軍及降班，而首次循環的分數將帶到第三循環。

可是今季續受疫情影響，足總早前決定放棄足總盃及銀牌兩項淘汰盃賽，但保留第三循環，爭標組首名成冠軍及亞冠盃分組賽席位，第2及3名則可得亞協盃資格，而護級組不設降班，並獲足總副主席黃良柏私人贊助20萬元作為此組冠軍，另每場護級組賽事設最佳球員獎項，並可獲1萬元獎勵，以保賽事競爭性。

篤定以首名出戰爭標組的傑志目前領先次席東方3分，相信冠軍將是這兩支傳統強隊之爭，而飛馬目前數字仍有望挑戰兩強，但先要在周二次循環煞科戰擊敗流浪。至於第4位的理文已不可能追過傑志，餘下目標是全力爭取亞協盃席位。

第三循環下周六(15日)開打，先由東方對飛馬打開爭標組戰幕，賽事安排在小西灣運動場進行，而傑志則在旺角場對理文，23日煞科戰兩場傑志對東方及飛馬對理文同時進行。第三循環賽事票價有待足總公佈。

港超聯爭標組賽程

15/05

3:00pm：東方龍獅對天水圍飛馬

場地：小西灣運動場

5:30pm：傑志對理文

場地：旺角場

18/05

8:00pm：理文對東方龍獅

場地：旺角場

19/05

8:00pm：天水圍飛馬對傑志

場地：旺角場

23/05

3:00pm：傑志對東方龍獅

場地：香港大球場

3:00pm：天水圍飛馬對理文

場地：旺角場

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