香港著名跳遠教練陳慧賢（Animo）對三歲兒子仍在摸索階段，但對一班星級跳遠港績保持者就瞭如指掌，她睇好兩位男、女子紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣，有實力跳出新紀錄，包括阿泰有力挑戰8米3 ，俞雅欣跳到6米5 ，大家拭目以待。

「他們每一個都很聽話，都有心想練好，這是最重要的。」Animo全職是中學體育老師，工餘就做跳遠教練，她這樣形容大弟子陳銘泰：「他比較感性，是個高要求的運動員，事事鍾意分析，亦太依賴我，這是他的壞習慣，要他改，超難。」

小學四年級開始跟Animo練跳遠的阿泰說：「冇Animo，一定冇今日的我。」26歲的阿泰2016年跳出8米12的香港紀錄，曾去過兩次亞運、兩次全運、三次世大運，還有2016年里約奧運，Animo覺得他不止於此，認為他可跳到8米3：「我教的跳遠精英中，阿泰能力最好，有速度又有力量，只是有時心理壓力影響表現。」上星期的香港田徑錦標賽，阿泰跳到兩年來個人最佳的7米7是個好開始，向東奧「外卡」邁進一步。

23歲的中大五年級生俞雅欣，在Animo眼中是個果斷、聽話、一點就明的女孩，她睇好俞可以跳到6米5 ；大學一年級開始全時間跟Animo練跳遠的俞雅欣，曾於2019年跳出6米31港績，當年她一年內八破香港紀錄，可惜2020年初開始疫情，冇比賽讓她發揮，Animo認為她仍有很多進步空間，只要有比賽，不難挑戰新紀錄。

22歲的馬嘉豪，從小學六年級開始跟Animo，2018年曾跳過7米40的個人最佳，Animo認為只要他加強信心，可以跳到比個人最佳更好的成績。

Animo教跳遠已教了18年，亦已是一位奧運教練，下一個目標，她希望有更多人去到如亞運及奧運的大賽，甚至是在奧運躋身入決賽，陳銘泰在2016年里約奧運跳遠初賽，以7米79位列第17名，未能躋身12人決賽；今年，阿泰有機會再憑「外卡」入東奧，更有遠大目標：「除了東奧，今年還有九月全運會，明年有亞運、世錦賽，未來有很多比賽，希望2024年有更多人去到奧運，到時Animo也能一齊去。」

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