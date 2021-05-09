港超聯常規賽最後一輪賽事於母親節展開，理文在深水埗運動場有基華尼頓連中三元，加上黃俊皓的入球，以4:0擊敗晉峰，與少踢一場的天水圍飛馬暫時收窄至1分差距。

因理文主場將軍澳運動場今日未能安排賽事，故今仗改於深水埗上演。理文在開賽僅19分鐘就有洛迪古斯傷出，但之後串演中鋒的基華尼頓在21分鐘就於右邊K角位射入世界波，助理文先開紀錄。

晉峰在31分鐘亦有佐敦布朗傷出。理文在上半場佔較多攻勢，更於完半場前由後備入替的李康廉長傳予黃俊皓單刀建功，以2:0領先半場。

易邊後比賽節奏放緩，黃偉國差點為晉峰追近，但他的門前頭槌被徐宏傑護空門。理文在62分鐘換入傷癒的顏樂楓，他先有一次遠射，然後在70分路右路連過幾關後傳予基華尼頓門前撞入，理文領先到3:0。基華尼頓於75分鐘再入一球，完成帽子戲法，助球隊以4:0擊敗晉峰。

基華尼頓賽後指，今次是他職業生涯首個帽子戲法，他指現時信心十足，球隊正展示出極具競爭力。他又特別祝賀所有母親母親節快樂，特別是他的妻子。理文主教練陳曉明就指，為洛迪古斯的受傷擔憂，「一直受傷兵困擾，上仗沙普夫，今仗洛迪古斯。密集賽期下當然擔心，始終外援重要。今仗關鍵是把握力提高，以往失分的賽事都是多次攻門但未能入球，今日反而射門不多，但把握到對方的空間。每場對手特性不同，不是我特別做了改變而取得入球，最大分別是埋門成功率。」

洛迪古斯受傷後，理文被迫再以翼鋒基華尼頓串演中場，陳曉明說：「這非理想做法，但這兩個球季，如中鋒受傷，在佐迪掛靴後似乎沒有另一個中鋒選擇，就算金承龍踢中鋒的情況也不理想。去季沒有尼迪利時，也試過以基華尼頓踢中間。特性不同，可能今日對手喜歡後場開始組織，所以有較多空間。」

晉峰總教練何信賢就認為，球隊今仗因失誤而失球，認為球員應有更好的應變能力：「教練有指示，但當教練的指示不奏效時，自己應去思考。例如第二個失球，對手明顯踢反擊，已不是部署的那個場面。」他又指完成常規賽14場後取得12分感覺「慚愧」，他說：「我們失了超過30球，這難辭其咎。」

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