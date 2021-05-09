阿古路周六在上半場補時以Panenka方式射12碼宴客，成為曼城未能提早在英超封王的罪人。這名阿根廷射手在曼城被車路以2:1絕殺後於Twitter發文道歉，表示願意為負上全部責任。

曼城周六在英超主場迎戰車路士，如能全取3分便可以提早奪冠。曼城上半場末段由史達寧先開紀錄後，加比爾捷西斯在上半場補時博得12碼，惟阿古路選擇以Panenka方式主射卻被車仔門將艾度亞文迪沒收，未能將比數拉開。車路士下半場由薛耶治追和後，戰至補時由馬高斯阿朗素建功而以2:1反勝曼城，成功阻止曼城提早贏英超冠軍。

阿古路的推文寫道︰「我要為射失12碼向我的隊友、球隊職員和球迷道歉。這是很差勁的決定，我會負上全部責任。」

連同阿古路周六的Panenka，曼城今季在英超已射失四球12碼，之前射失的球員為奇雲迪布尼、根度簡及史達寧，而根據Opta的統計，曼城不但是今季射失12碼最多的球隊，亦是自1993/94至1994/95球季的熱刺以來，第一支連續兩季在英超射失四球或以上12碼的球隊。上季，曼城在英超射失了五球12碼，主射的球員為阿古路、根度簡、加比爾捷西斯以及兩度宴客的史達寧。

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