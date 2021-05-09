史堤芬居里（Stephen Curry）周六僅上陣29分鐘便取得49分，包括射入平個人今季最高的11個三分球，協助勇士以136:97大勝雷霆，繼續守住西岸第八位。

「咖喱仔」今仗手感火熱，現場球迷亦大喊「MVP! MVP!」，為他打氣。「我非常感謝球迷的厚愛，在這樣的晚上，你知道自己應該要贏下比賽，就會想有個好開局。當看到頭兩球都命中了，信心就會提升到另一個層次，並會嘗試乘着氣勢不斷入球。」全場26投14中，包括在三分區21投11中，並在罰球線上10投全中，合共取得49分的居里說。

域堅斯（Andrew Wiggins）今仗為勇士貢獻了18分，普爾（Jordan Poole）有16分進賬，祖蒙特格連（Draymond Green）則有15分、5個籃板球、13次助攻及2次偷球，協助球隊在近五仗中第四次勝出。勇士目前以35勝33負排在西岸第八位，僅領先排第九的灰熊半場，雙方將會在本月16日的常規賽煞科戰，在勇士主場正面交鋒。

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