利物浦周六憑沙迪奧文尼在上半場建功以及堤亞高艾簡達拿完場前射入加盟以來第一球，於主場以2:0擊敗「聖人」修咸頓，升上英超第六位，保持打入前四以出線來季歐聯的希望。

之前各項賽事三場不勝、聯賽則兩連和的利物浦，今場開賽10分鐘已經有文尼失機，其後穆罕默德沙拿及迪亞高祖達先後射門都被修咸頓門將費沙科士打救出。26分鐘，阿歷山大阿諾特開出角球，韋拿杜姆頭槌攻門中楣不入。4分鐘後，修咸頓差點先開紀錄，但列特文的射門被門將艾利臣比加沒收，文尼則於31分鐘接應沙拿傳送後頂入，助紅軍領先1:0。

換邊後，利物浦有祖達的窄角度射門被科士打撲出底線，力圖反撲的修咸頓於71分鐘有伊巴謙馬迪亞路攻門被艾利臣擋出。77分鐘，艾利臣接應堤亞高回傳後失誤，將皮球踢到查阿當斯腳下，惟後者在禁區外施射被艾利臣撲出，紅軍力保不失。文尼在81分鐘近門破網，但因越位在先，入球無效。

戰至90分鐘，堤亞高接應羅拔圖法明奴傳球後遠射得手，取得自今季加盟紅軍以來的第一個入球，為球隊奠定2:0的勝局。根據Opta的統計，堤亞高是第140位為利物浦在英超入球的球員，亦是自2015年12月的奧歷治以來，第一位在禁區外射入英超首球的紅軍球員。

重返勝軌的利物浦目前34戰得57分升上積分榜第六位，少賽一場下落後第四位的李斯特城6分，落後同是比賽了34場排第五的韋斯咸1分，要打入前四位除了在餘下四輪比賽要贏出之外，亦要寄望李城和「槌仔」失分。至於修咸頓現時34戰得37分排第16位，與降班區有10分距離。

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