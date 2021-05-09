西乙榜首隊愛斯賓奴周六作客賽和薩拉戈薩0:0，提前四輪穩奪升班資格，降班一季後將於來季重返西甲比賽。

上季在西甲包尾降班的愛斯賓奴，與薩拉戈薩賽和0:0後，以38戰得78分續居榜首，在尚餘四輪比賽下繼續領先第二位的馬略卡6分，艾美利亞落後12分排第三。由於今季與艾美利亞的對賽成績佔優，愛斯賓奴已穩奪直接升班的西乙前兩名，來季將會重返甲組，球隊現時目標將是爭取成為西乙冠軍。

愛斯賓奴今季由維辛迪摩蘭奴出任教練，球隊在他麾下於西乙聯賽比賽38場取得23勝9和6負，只失了23球為各隊中最少，表現突出，結果他任愛斯賓奴主帥第一季便領球隊升班。而在愛斯賓奴確定成為今季第一支奪得升班資格的西乙球隊後，西甲官方以及愛斯賓奴同市球隊巴塞隆拿均有在官方twitter恭喜他們。

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