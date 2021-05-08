周日英超賽事，二哥曼聯作客挑戰阿士東維拉。紅魔剛躋身歐霸盃決賽士氣正佳，今季在領隊蘇斯克查帶領下，作客成績亦比主場佳，已錄得跨季連續24場作客聯賽不敗，此役造訪中游的維拉要獲勝而回非難事，紅魔讓半/一可捧上盤。

文：王杰

由於上輪雙紅會受魔迷的示威影響下被迫延期至今周四開賽，新的賽程安排令紅魔需要在五日內連鬥維拉、李斯特城以及利物浦，對球員體力是一大考驗。目前在聯賽已累積67分的紅魔，爭標雖無望，但只要今仗能力挫維拉全取三分，就幾乎肯定取得來季歐聯入場券。不過紅魔接下來賽程非常頻密，加上對手為紅軍及李城等勁旅，因此蘇B最近亦公開炮轟賽程的安排十分瘋狂（見另文）。為免夜長夢多，預計此役面對實力不強的維拉，紅魔會派上最強陣容應戰，希望可盡快取得下屆歐聯資格後再留力。

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福仔返正選卡雲尼弗爆

紅魔在上周四歐霸盃4強次回合作客2:3不敵羅馬，但總比分仍以8:5淘汰對手闖入決賽。由於紅魔防線板凳深度不算足夠，蘇B上仗已於半場收起兩閘勞基梳爾及雲比沙卡，就連近6仗轟入7球的前鋒卡雲尼、中場保羅普巴及幾乎全勤的般奴費南迪斯也未有踢足全場，此舉看得出在為今日對陣維拉的聯賽留力。拉舒福特、麥湯米尼及域陀連迪路夫在上周中一仗先列後備，今戰預計會重返正選之列。

作客維拉21場不敗

首循環在奧脫福球場交手時以1:2落敗的維拉，近績相當慘淡，直至上輪作客以2:1擊敗愛華頓才終結聯賽3輪不勝走勢。今輪前排在第10位的維拉，既無法爭奪歐戰席位，又沒有護級壓力，今仗戰意成疑，加上主力基亞利殊及馬莫特查斯古特未及傷癒，今續靠奧尼屈堅斯、安華艾加斯及貝特蘭查奧爾合作攻堅，但失去了基亞利殊的維拉攻力始終大不如前，後者在上周六復操，但仍未能趕及候命。加上由泰朗明斯帶領的維拉後防線近期表現一般，近5場共失8球，今面對紅魔狀態火熱的鋒線球員，恐難保清白身。

翻查往績，維拉上一次於聯賽主場擊敗紅魔，已要數到95/96球季，隨後紅魔造訪維拉公園已保持21場不敗。雖然紅魔休息時間比維拉少，惟前者狀態以及近況明顯較好，信紅魔可重返正軌。