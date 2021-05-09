目前仍然為來季歐聯入場券而奮鬥的韋斯咸，周日將會主場迎戰愛華頓。上周六由於剛巧是隊長麥克盧保的34歲生日，因此連格就連同其他「槌仔幫」隊友齊齊在健身房為盧保炮製一個「大整蠱」，壽星盧保雖然被整蠱成功，但仍然非常開心。

作為英超現役效力單一球會最長時間球員的盧保，此前已經表明今季過後就會離開槌仔幫，正式交棒予一眾後輩。適逢隊長離隊前的最後一次生日，連格等槌仔幫球員就決定為盧保炮製一個難忘的驚喜。從連格在IG上載的片段可見，盧保正在健身室當中進行划艇機訓練，正當盧保完成訓練正準備休息時，突然有人上前在這名34歲中場的頭上打下兩隻生雞蛋，措手不及的盧保立即從划艇機掉在地上，然後連格又立即將手上的整包麵粉倒在盧保的頭上。

得知自己被整蠱後的盧保，躺在地上數秒後就站了起來，然後更跟隨起音樂跳舞，完全未有介意被整蠱，至於整蠱盧保成功的連格、迪格蘭賴斯及湯馬士蘇錫克等人就不斷大笑。連格隨後就分享了一張與盧保的合照，並寫上：「生日快樂傳奇。」不過未知這張照片能否阻止盧保對他的復仇。

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