周六西甲爭冠的天王山之戰，「三哥」巴塞隆拿主場迎戰榜首的馬德里體育會。結果雖然戰況激烈，兩隊各踢一段好波，但兩位門神達史特根及奧比歷同樣表現出色，最終雙方只能打成0:0平手，亦令周日才出場的皇家馬德里獲益。

今仗兩軍都排出最強陣容戰，巴塞方面近況大勇的美斯及基沙文繼續擔正攻堅。而馬體會方面有前巴塞射手蘇亞雷斯倒戈，離隊以後首次回到魯營球場比賽，賽前亦與前隊友兼好友美斯有談笑風生。

雖然巴塞控球率佔優，但馬體會的攻勢更多，其中左路在恩歷克卡拉斯高威脅極大，19分鐘馬體會中堅馬里奧靴莫素上前助攻左路傳中，安祖哥利亞近門一射僅僅被基文迪朗格勒閂走。37分鐘卡拉斯高一次左路窄位起腳被達史特根撲出，其後亦快蘇亞雷斯一步拍出皮球。保持不失的巴塞41分鐘終有美斯發威，這位阿根廷前鋒41分鐘中線附近開始引球推進，其間擺脫多名守衞殺入禁區勁射，但被奧比歷精采撲出，雙方半場打成平手。

易邊再戰雙方同繼續互有攻守，而且都成功「入波」，先有巴塞中堅朗奴阿拿奧祖上前接應佐迪艾巴傳中頂入，可惜被吹罰越位在先；其後有馬體會翼鋒卡拉斯高快放壓入禁區但踢跌前來攔截的碧基，皮球落在身後的蘇亞雷斯腳下一抽入網，但球證吹罰卡拉斯高犯規在先，最終雙方互交白卷。

現時馬體會及巴塞同踢35場，馬體會得77分續排榜首，巴塞35分排次席。若周日皇馬成功擊敗西維爾的話，就即可追至與馬體會同分。

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