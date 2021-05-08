田徑場上，她是出名的嚴師，運動場外，對三歲兒子陳諾千依百順；她是中學體育老師、香港男、女跳遠紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣的教練、丈夫眼中「滿分」的太太陳慧賢（Animo），今日母親節，她最想要的禮物是一班星將跳得更遠、兒子快高長大，祝願天下媽媽「母親節快樂」！

記者／攝影：徐嘉華

訪問這天，上月滿三歲的陳諾一坐上單車，就摩打腳上身，Animo與跨欄教練丈夫陳沛要跑才能追得上，少一點精力也應付不了，Animo也說：「真的很累，不過蠻享受。」

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陳銘泰：絕對是半個母親

香港田徑界沒人不識Animo，每逢跳遠比賽，她總會繃緊着臉在場邊指點運動員，香港男子跳遠紀錄保持者陳銘泰是其中一個，小學四年級已開始隨Animo練跳遠，一練就17年，視對方為半個母親：「她一向嚴厲，無論是外表還是聲線，她說話較直接，不刻意理會別人的感受，不過心底裏很關心我們，我人生不同階段她都有份參與，絕對是半個母親。」

大學一年級開始師承Animo的俞雅欣，巧合地自己親母的身形、以及不愛吃芝士、不愛喝牛奶這點，竟跟Animo一模一樣，最不同的應該是脾性，她仍記得五年前跟Animo練跳遠前，目睹教練罵陳銘泰令其落淚：「那次是在練習中，Animo堅持要阿泰跟她的指示練習，阿泰持不同觀點，結果被她罵哭，回想起來都有點害怕。」

教仔難過教跳遠

Animo正職是德望中學體育老師，擁有18年跳遠教練經驗，學生最小是三歲BB班，以為她對帶小朋友駕輕就熟，怎知陳諾遺傳自己的倔強。訪問這天，記者想將一個GoPro放在單車上，諾諾堅決不從，父母哄他安上後會變成super car一樣快，兒子還是堅持己見，Animo沒好氣的說：「我母親與陳沛都說我自作自受，兒子的脾性與我一樣，問題多得嚇死人。」

作為教練，她有辦法帶領一班跳遠精英去到運動員夢寐以求的舞台如奧運會、亞運會、全運會、世大運等等；作為母親，Animo自認「新手」，沒兒子辦法：「我教跳遠，完全在掌握之內，但諾諾好難觸摸，他成長好快，試過好兇惡罵他，但他不受這套，現在惟有給他無限鼓勵，我一向教學生嚴，沒想過對兒子有愛心。」

滿分媽媽耐性十足

結婚七年多，跨欄教練的丈夫陳沛也給Animo 10分「滿分」，大讚老婆是「理想家長」：「生小孩之前，我都幻想自己如何做一個理想的家長，猜不到Animo真的做到，對着諾諾，她比我更有耐性，有時我也會向諾諾發發脾氣，她反而提醒我不要太快動氣，她對兒子真的好細心。」今天母親節，Animo一家會跟父母一起慶祝，禮物嘛，陳銘泰已率先在本月初的香港田徑錦標賽跳出2年來個人最佳的7米7 ，提前送禮，丈夫陳沛預錄一段祝賀「母親節」的影片，感謝Animo為家庭的付出，一句「希望BB越來越愛惜你，我們一家人越來越開心、溫馨」，窩心的祝福更勝厚禮。