上屆NBA總冠軍洛杉磯湖人隊，今季因為傷患困擾而在常規賽戰績滑落，如今季尾正在西岸第6、7位之間徘徊。假如是以前這個排名還問題不大，最多季後賽失去主場之利而已，但是本季繼承了上季NBA「泡泡」的制度，將進行附加賽（Play-in Tournament）去決定東、西岸最後兩個席位，只有戰績排行第六以上才能夠直入季後賽，第7至10位球隊則在1至2場裏定生死，變數極大。湖人巨星主將勒邦占士（LeBron James）因而強烈批評新賽制，甚至說應該炒掉構思這制度的人。

不過有記性好的網民翻出舊賬，指上季尾占士曾經很贊成附加賽，與現在的立場相反，諷刺他只為自身利益發言。不過也要公平點說：上季因疫情襲來，NBA賽季被迫縮短，對於一些接近最尾第八種子門檻的球隊，突然少了場數去追，確實有點不公平，所以才會想出這個Play-in方法。似乎因為試行後反應很好，令原本往往較沉悶的季尾變得刺激，聯盟今季才再次推行，甚至表示很可能以後成為常設制度。

對附加賽有意見的球星不止占士一個，之前當錫（Luka Doncic）也認為，球隊一季努力打了這麼多場，最後卻可能靠一場就決定能否出線，很不公平。這當然也不是全無道理，但其實從常規賽進入淘汰階段就是如此，到底要對戰多少場，才算是一個足夠的sample size去確定哪一隊更優勝？這從來都要考慮市場及可行性，畢竟職業球賽既是競技，也是表演。附加賽繼續進行下去，當然有修正的空間（例如規定後面的球隊勝率不能差距太多），但目前看來這制度的確能夠增加賽事的可觀性。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報