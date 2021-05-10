韋斯咸周日英超主場以0:1不敵愛華頓，令曼聯確定獲得歐聯資格之餘，賽後亦落後第4的李斯特城5分，爭前四形勢非常惡劣。領隊莫耶斯就質疑英超賽會的「誠信」，要求舊會兼二哥曼聯於48小時內兩次對陣韋斯咸爭前四的對手，緊密賽程或能令李城和利物浦從中得益，韋斯咸卻要因此受罪。

曼聯將於周二英超主場對陣第四的李城，周四又會鬥聯賽榜第五的利物浦（上周日雙紅會因曼聯球迷抗爭延期），領隊蘇斯克查早前已表示過，因應緊密賽程，會在這兩仗其中一場以較多後備的班底應戰。在13/14球季執教過曼聯的莫耶斯，就認為英超把這場雙紅會安排在曼聯鬥李城之後的兩天，令紅魔要以較弱班底應付緊密賽程，讓李城或利物浦從中得益，遂質疑英超的誠信。

莫耶斯說：「很有趣，自我們在疫情後復賽，就有不少關於（英超）誠信的問題。蘇斯克查作出怎樣的調動，有他的自由，但我覺得或有更好的方法去排列這些賽事，曼聯其實能以強陣出戰。」當被問及英超安排雙紅會重賽的日子是否引起誠信問題，莫耶斯就續道：「英超要回答這些問題。雖然我們奪得歐聯席位的機會很微，但我們會努力，輸球必定是代價沉重，但你永遠不知足球會發生甚麼事。」

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