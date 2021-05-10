衞冕傑志今晚在港超聯靠「黑山伊巴」丹恩奴域半場梅開二度，加上杜馬思及加維蘭各建一功，以4:1擊敗冠忠南區，挾七連兼聯賽不敗，以3分優勢出戰周六展開的爭標組。

篤定以首名完成兩循環賽事的傑志，在旺角場1,221名球迷面前迎戰南區，缺上場對標準流浪時受傷的正選守門員王振鵬，由前東方守門員保羅頂替。南區有以短約加盟的前傑志及理文中場林柱機正選，陳港斌停賽期滿復出。

開賽8分鐘，傑志便藉角球機會，由何振廷交杜馬思頂入，傑志再次在早段取領先。3分鐘後，傑志再有機會，安永佳左路禁區施射被南區守門員謝德謙擋出，丹恩奴域補射再被門將接實。戰至19分鐘，傑志丹尼左路傳，丹恩奴域跳頂遠柱中柱入網，傑志領先到2:0。向來以鬥志見稱的南區未有因落後兩球而放棄，26分鐘由夏志明禁區傳交史提芬彭利拿射入其季內第10球。南區追回一球，士氣如虹，一度迫使傑志退守後場，可惜史提芬彭利拿在29分鐘禁區頂施射未能命中目標，而傑志在36分鐘再由丹恩奴域射入其季內第15球，助球隊領先3:1完半場。

易邊後，傑志主導戰局，惟受炎熱天氣影響，進攻速率稍不及上半場，而南區繼續力拼令戰況相當膠着。66分鐘，傑志射手丹恩奴域禁區左路施射被謝德謙拍出，加維蘭補中射成4:1。傑志之後換入陳晉一、艾力士、黃洋及鄭展龍等，而南區在補時階段有後備上陣的林樂勤施射中楣，傑志以4:1大炒南區取得七連勝，並以14戰10勝4和34分的不敗戰績出戰爭標組，而南區14戰12分完成兩循環。

傑志主教練朱志光賽後表示高興球隊兩循環賽事保持不敗兼失球處於單位數，希望球隊在爭標組保持這個鬥志及爭勝心。傑志周六在旺角場上演的爭標組尾場對理文，而頭場小西灣運動場由東方龍獅對飛馬；護級組周日展開首輪賽事。

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