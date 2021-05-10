現效力日職神戶勝利船的前西班牙國腳恩尼斯達，因跟腱傷患休戰近五個月後於本月初才復出，但神戶周一突然在官方網站宣佈，將於明日下午就恩尼斯達召開記者會，恐怕是跟「小白」在球會的前途有關。

現年36歲的恩尼斯達去年12月中旬負傷出戰亞冠盃，雖然協助球隊歷史性躋身四強，但強行上陣的代價就是養傷接近五個月。本月1日傷癒復出的他，為神戶上陣了3場賽事包括兩場日職及一場日聯盃，今季尚未交出任何入球。惟球會周一突然在官網宣佈，會在明日下午2時（香港時間明日下午1時）在網上平台YouYube召開「恩尼斯達重要新聞記者會」，引起多方揣測。

神戶及日本傳媒未有透露因何事召開記者會，外界猜測此事是跟「小白」在球會的前途有關，有球迷估計恩尼斯達或許提早解約離隊，又或是會在今季結束後掛靴等等，詳情需等待明日記者會召開後才能得悉。

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