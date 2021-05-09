阿古路上周六在上半場補時以Panenka方式射12碼宴客，成為曼城未能提早在英超封王的罪人。這名阿根廷射手在曼城被車路士以2:1絕殺後於twitter發文道歉，表示願意負上全部責任。

曼城上周六在英超主場迎戰車路士，如能全取三分便可以提早奪冠。曼城上半場末段由史達寧先開紀錄後，加比爾捷西斯在上半場補時博得12碼，惟阿古路選擇以Panenka方式「chip射」中間卻被車仔門將艾度亞文迪沒收，未能將比數拉開。車路士下半場由薛耶治追和後，戰至補時由馬高斯阿朗素建功而以2:1反勝曼城，成功阻止曼城提早贏英超冠軍。

阿古路的推文寫道︰「我要為射失12碼向我的隊友、球隊職員和球迷道歉。這是很差勁的決定，我會負上全部責任。」

連同阿古路上周六對車路士的Panenka，曼城今季在英超已射失四球12碼，之前射失的球員為奇雲迪布尼、根度簡及史達寧，而根據Opta的統計，曼城不但是今季射失12碼最多的球隊，亦是自93/94至94/95球季的熱刺以來，首支連續2季在英超射失4球或以上12碼的球隊。曼城上季在英超總共射失了五球12碼，主射的球員為阿古路、根度簡、加比爾捷西斯及兩度宴客的史達寧。

文：盧卡東尼