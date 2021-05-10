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大細龍門框｜甲組到丙組五場比賽改期

1小時前
青衣東北公園球場舉行的女子甲組聯賽，因龍門框問題而改消。相片由球迷提供

隨着疫情緩和，足總不同組別聯賽於3月底重開，但重開初期卻接連爆出球場龍門框不合標準，先後有五場聯賽因此腰斬及改期。

相關新聞：大細龍門框｜康文署球場求其冇標準 南華領隊：明知錯都不去改，沒進步

首先出事的是3月20日，在青衣東北公園球場舉行的女子甲組聯賽傑志對愉園，與大聯盟足球學院對沙田。頭場「傑愉」開賽前，傑志門將梁蔚雅發現龍門高度異常，其後球證及場監檢查後發現兩邊龍門高度不一，「傑愉」與大聯盟足球學院對沙田齊被足總「腰斬」。據悉，龍門框高矮不一與青衣場仿真草早前重鋪有關。

賽事「腰斬」後僅一天，蒲崗村道公園1號仿真草球場又被揭出現同一問題。足總於3月21日在此場安排丙組駿達對和富社企與蘭斯貝利對晨曦，據悉因龍門框損毀，以致兩個龍門框高矮不一，修復龍門架需畤，賽事未能如期舉行，足總當晩通知傳媒，指未能於當日修復，球證按照程序宣佈「腰斬」頭場駿達對和富社企，而蘭斯貝利對晨曦則取消。

相關新聞：大細龍門框｜界線不合比例 用家：無所適從

另外，南華上月25日在跑馬地遊樂場1號場對港會的甲組聯賽，以0:1落敗，南華領鄧柱盛賽後懷疑龍門框不合標準，並向足總監場作出投訴；場地職員獲悉後隨即量度，隨後向南華職員證實龍門框確不合標準，是較正常高。

近期龍門框出事事件簿

日期：20/03

場地：青衣東北公園

女子甲組 傑志vs愉園

女子甲組 大聯盟足球學院vs沙田

日期：21/03

場地：蒲崗村道公園足球場

丙組 駿達vs和富社企

丙組 蘭斯貝利vs晨曦

日期：25/04

場地：跑馬地遊樂1號

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