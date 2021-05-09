【F1 西班牙站】

【綜合西班牙外電】周日F1西班牙站，七屆世界冠軍平治的咸姆頓與紅牛的韋特本繼續大鬥法。雖然開賽早段韋特本成功超前上頭位，不過中段平治換胎嘗試「undercut」，而紅牛估計錯誤下令韋特本在比賽尾段被超前，咸姆頓繼上站葡萄牙站後再次贏得分站冠軍。

咸姆頓於上周六的排位賽造出全場最快的1分16秒741，贏得職業生涯第100個頭位，成為F1史上第一人。不過正賽甫起步「黑帝」就出師不利，於第一個彎位就已經被次席起步紅牛的韋特本於內彎超前。

戰至第七個圈艾法托利的日本車手角田裕毅因壞車被迫退賽，安全車亦同時出動。賽事重開之後，韋特本仍與咸姆頓保持一秒之外的距離。戰至25圈韋特本率先入維修站換胎，而較遲換胎的咸姆頓換新胎後雖然一直發力狂追，但始終未能收窄差距。

但比賽的轉捩點為第42個圈，平治先發制人要求咸姆頓再入維修站換胎，紅牛車隊工程師推算咸姆頓要到最後階段才會追近，要求韋特本捱到最後，不過韋特本反駁車隊戰術，認為自己無法以現有車胎走到最後。結果在單圈快一秒半下，咸姆頓第60圈已經輕鬆爬頭重登首位，亦率先過終點，韋特本則繼上周後再次飲恨得亞，平治的保達斯得季軍。