曼聯周日作客以3:1反勝阿士東維拉，領隊蘇斯克查取得執教紅魔以來在英超的第50場勝利，同市宿敵曼城亦未能提早在英超封王。蘇斯克查賽後表示，曼聯會盡力阻延曼城慶祝奪取英超冠軍，他接受BBC訪問時說︰「至少我們今晚回去時不會遇到一片藍色的派對。」

34戰得70分在英超積分榜排第二的曼聯，目前在少賽一場下落後榜首的曼城10分，蘇斯克查賽後對球隊反勝維拉表示滿意，並指這稍為減輕了要爭取好成績的壓力，「因為之後兩場（李斯特城和利物浦）的對手都是非常出色的球隊。」

蘇B承認，曼聯要在今季贏取2013年以來的首個英超冠軍已幾近不可能，但很高興可以阻延曼城封王，他說︰「那是最好的事情，至少我們今晚不會駛進一片藍色的隊伍中。我們會盡可能阻延它。」

曼聯將於周二主場對李斯特城，周四則迎戰利物浦，只要紅魔在其中一場落敗曼城都可以提早封王。曼城的下一場比賽是周五作客紐卡素。

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