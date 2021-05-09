康文署管轄全港大部份體育場地及設施，可是管理常惹批評，當中以足球場問題最大。康文署近年將大部份真草足球場改為仿真草，將原已不達標的足球場勉強劃為11人場，界線不合比例，不倫不類，連業餘足球愛好者都大感難以適應。

為增加足球場使用率，康文署近年逐步將真草場轉為仿真草，當中跑馬地遊樂場內大部份已是仿草場，真草場只餘兩個，一個11人，另一為七人場。可是五個仿草場，1號場的面積為92x60米，已是較接近標準，故是場內唯一可安排足總賽事場地，其餘勻遠離標準。

疫情後不時租用跑馬地仿草場的業餘發燒友指，康文署建一個不合標準場地讓足總舉行正式賽事，十分荒謬。大專生Gordon表示近期常與朋友到此場友賽，發覺與標準場有很大分別。他說：「這裏仿真草質素可接受，但每個場大小不一，禁區與龍門（大小）又有分別，如有資源應改善到每個場同一標準。」

另一受訪者Keith指除跑馬地，也有到過九龍灣及樂富等球場，發現不同場地的龍門高矮原來也有差別，球場長闊又不一，邊線與禁區距離不合標準：「樂富場地比較差，似長時間沒維修。」有報道指，部份仿真草場超過10年未有維修，仿草內膠粒流失，未有翻鬆仿草，場地變硬像在硬地毯上作賽，球員長時間在這樣的場地訓練及比賽極容易受傷，但康文署一般只會接到投訴才會召開會議提出改善的程序。

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