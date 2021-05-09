提前篤定成為次循環一哥的傑志，周一晚8時在旺角場上演的港超聯，迎戰有中場林柱機正選的冠忠南區，強勢爭七連勝，以保領先優勢踢爭標組。

小休的傑志上場憑射手丹恩奴域連中三元，以3:1擊敗標準流浪，錄得六連勝，並以13戰31分提早成為常規賽一哥，為保領先優勢出戰下周六展開的爭標組，相信這支衞冕隊在次循環最後一戰以贏波作目標。

重建中的傑志下半季在丹恩奴域及巴爾拿兩名高質外援帶領下，表現穩定，前者連續兩場帽子戲法，但正選守門員王振鵬上場因手指傷退下火線，此戰或缺陣，料將由郭劍橋把守傑志大門。

上場交出一記助攻的傑志中場巴爾拿表示，相隔三星期後再返賽場，要拾回比賽節奏有點困難，但球隊有個好好的開局，希望這個好走勢可延續至爭標組；前鋒加維蘭表示，每一次對南區都是一場挑戰，相信此戰也一樣；現時隊內士氣高昂，相信可像首循環一樣全取3分。傑志首循環對南區，全場陷苦戰最終靠基爾頓的罰球反勝南區2:1。

南區上場憑港隊前鋒夏志明頭頂腳踢中三元而大勝晉峰，目前13戰12分守在第5位，而此戰有剛以短約加盟林柱機登場，守衞陳港斌也停賽期滿，但中場柏度仍因傷休戰。教練兼球員的列文表示上場擊敗晉峰有助提升信心，而球隊過去四場攻守也有進步。林柱機加盟後，人腳更完整。列文補充：「林柱機的能力沒有人懷疑，其狀態不錯，加上他對比賽的飢餓感，有助提升球隊戰力；球隊士氣正盛，在餘下賽事，必定全力爭取最佳成績。」他指出對傑志從來是硬戰，但南區有較長休息期，這方面略有優勢。

港超聯周一賽程

時間 對賽 場地

8:00pm 傑志[1]vs冠忠南區[5] 旺角大球場

票價:$80及$30（長者及學生）

註:[]內聯賽排名

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