常言道：事不過三，不過對德乙球隊漢堡（圖）來說則是「事不過五」，因為漢堡今季最多都是連續五場失分，之後必有反彈表現。由於漢堡之前已連續五場不勝，在周一的聯賽迎戰中下游的紐倫堡時，料是時候反底，一於捧漢堡「讓球主客和」[-1]的「主勝」。（球賽編號：星期一6；明日2:30am開賽）

漢堡今季曾一度於德乙領導群雄，可惜近仗接連失分，目前以31戰得52分排第5，落後榜首波琴及次席的格雷特霍夫8分與6分，亦少第3位的基爾4分（未計周日戰果），若要爭頭兩位的直接升班席位，或是第三位的升班附加賽席位，今迎紐倫堡時都不容有失。雖然漢堡近5場只得3和2負，不過，今役正好反底時，因為漢堡今季曾2次試過在連續5場失分後，第6場就有反彈表現。另外，漢堡近6次與紐倫堡交手共5勝1和，當中3場淨勝超過1球，而且漢堡近6場勝仗亦全部淨勝超過1球，就算紐倫堡近七場不敗，今役都信漢堡反底。

至於第三位的基爾迎中下游的漢諾威一役，則可吼總入球[4球]，因為兩隊都有不俗的入球能力，基爾今季總入球有7次開[4球]，當中6次是在主場取得，加上漢諾威近5場亦有2場開[4球]，今役[4球]值博。（球賽編號：星期一3；明日0:00am開賽）