阿仙奴周日於主場3:1輕取西布朗，保持爭取出線來季歐洲賽事的希望，今季聯賽第19場輸波的西布朗則篤定降班，領隊艾拿迪斯執教生涯首次在英超降班，「護級專家」美譽終被打破。

阿仙奴全取3分後，以35戰得52分居積分榜第9位，落後第五的韋斯咸6分，數字上仍有機會出線歐霸盃。西布朗不敵槍手後，35戰僅得26分繼續排在尾二，落後降班區外的般尼10分，在只餘三輪比賽下肯定要與榜尾的錫菲聯一同降班，重返英超僅一季便要回到英冠比賽。

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