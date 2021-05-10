剛與巴黎聖日耳門（PSG）續約四年的尼馬，周日在作客雷恩的法甲聯賽射入12碼助球隊領先，但PSG最終被主隊以1:1逼和而分，爭取衞冕遇上重大打擊。

上周二剛於歐聯4強被曼城淘汰的PSG，上半場補時因古沙華在禁區內被侵犯而獲12碼，尼馬操刀中鵠助PSG領先1:0。不過，仍在爭取來季歐戰席位的雷恩力圖反撲，戰至70分鐘終由古拉斯接應保列基奧特開出的角球近門頂入而追平1:1。完場前3分鐘，PSG有派斯奴甘佩比飛鏟謝利美杜古而直接領紅被逐，兩隊最後賽和1:1，各得1分。

過去八季法甲贏了七次冠軍的PSG，現時以36戰得76分排在第二位，在尚餘兩輪聯賽下落後榜首的里爾3分，里爾在餘下對聖伊天及作客昂熱的兩輪比賽只要取得4分，便可以繼2011年後再贏法甲冠軍。

PSG的三連冠有可能斷纜，但隊長馬昆奴斯哥利亞賽後表示他們不會失去信心，「但在PSG我們必須做得更好。」馬昆奴斯又說︰「里爾是一支非常出色的球隊，而且表現強勁，我們還有兩輪比賽，我們必須有信心，專注在我們自己並表現得更好。」

在歇冬期以普捷天奴取代杜曹出任教練的PSG，周三在法足盃4強作客蒙彼利埃後，最後兩輪聯賽將分別於主場對蘭斯及作客比斯特。

周日法甲戰果

聖伊天 1:0 馬賽

梅斯 0:3 尼姆

尼斯 3:2 比斯特

蘭斯 0:1 摩納哥

雷恩 1:1 巴黎聖日耳門

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