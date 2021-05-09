周日英超曼聯作客阿士東維拉，下半場憑般奴費南迪斯（B費）及格連活特5分鐘內連入2球，與及卡雲尼埋齋，助曼聯3:1反勝維拉全取3分，今季第10場反勝兼力保跨季25場作客不敗，賽後以34戰積70分，落後榜首曼城10分但少賽1場，爭標仍未斷氣。

開賽初段曼聯雖然形勢佔優，但多次起腳均被維拉門將達米安馬天尼斯沒收，戰至24分鐘主隊貝特蘭查奧爾在禁區內左路勁射遠柱死角破網，助主隊半場領先1:0。

換邊後戰至52分鐘，保羅普巴在禁區內被杜格拉斯雷斯踢跌，B費主射12碼破網，助曼聯追成1:1平手，後者今季各項賽事攻入27球，追平林柏特09/10球季效力車路士的紀錄，成為英超史上單季入球最多的中場球員。56分鐘，格連活特禁區轉身左腳射近柱破網，助曼聯反先2:1。87分鐘，拉舒福特助攻卡雲尼破網射成3:1，其後維拉前鋒奧尼屈堅斯因插水2黃1紅被逐，曼聯順利全取三分。

另外，英國《觀察者報》報道，曼聯因「反格拉沙家族」示威活動影響，錯失一份為期10年、總值2億鎊（約21.7億港元）的訓練球衣合約。報道指在柴郡的公司Myprotein，原有意取代AON，贊助曼聯的訓練球衣，然而因曼聯球迷杯葛班主的行動，決定退出交易。不過，曼聯球迷未有打算停止抗爭，英媒報稱當地魔迷有意在周四曼聯主場迎戰利物浦的賽前，再次發起逾萬人的示威。

文：尊嘉