因疫情延期一年的東京奧運將在今夏7月23日開幕，澳洲為備戰東奧，周一起為國內的奧運選手接種Covid-19疫苗，以讓他們出國參戰前得到保障。

澳洲於疫情擴散後已採取封關政策，今年三月政府再宣佈封關禁令延長至六月，自去年起計澳洲邊境即將關閉滿15個月，處理疫情上得到其他國家效法。但當地接種疫苗的速度相對其他國家慢，澳洲為讓奧運及殘奧運動員今夏出國參戰東奧前得到保障，決定讓他們「插隊」優先接種疫苗。前游泳世界冠軍姬特甘寶便是其中一位運動員周一接種疫苗，她於布里斯班的昆士蘭體育學院打第一針。

主項游50米及100米自由泳的姬特甘寶，是奧運2金1銅2銀的游泳猛將，她亦在游泳世錦賽（長池）擸下12面獎牌。對於接種具爭議性的Covid-19疫苗，她表示自己如釋重負：「能接種疫苗真的讓我如釋重負，我真的這樣想，我要感謝澳洲奧運委員會和聯邦政府，讓我們有特權優先打疫苗，得到保障，因我們將要參與這個有頗多未知因素的東京奧運，有它的保護，真的會讓所有運動員都放下心頭大石。」

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