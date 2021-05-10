周二晚8時在旺角大球場上演的港超聯，天水圍飛馬誓破標準流浪，望以贏波結束次循環。

受疫情影響的港超聯今晚進行次循環最後一戰，第三循環的爭標組及護級組將於周六(15日)及周日(16日)進行首輪賽事；飛馬上場反勝愉園後，目前13戰22分，已肯定以第三名出戰爭標組，但這支地區隊仍希望在爭標組爭取更佳名次，球隊表明在這場次循環煞科戰全力爭勝，以延續強勢出戰第三循環。

今季重組的飛馬季內受超援巴西中場班拿度離隊，與曾拖欠保險費等問題所影響，但球隊在季內展示出拼勁及競爭力，個別華將明顯表現進步。主教練郭嘉諾表示，球隊季內持續有好表現與華將有進步表現有關：「中場羅曉聰上場是近季首次踢足90分鐘，表現令我信服，加上黎格爾及羅振庭等華人球員有驚喜及進步表現，希望他們可以爭氣！」飛馬季內在菁英盃及聯賽三度與流浪交手錄得全勝。

至於流浪上月底擊敗理文取得季內第二場勝仗，可是緊接不敵晉峰，出戰爭標組夢碎，現時只能留在護級組角逐；而上場1:3負傑志，流浪連敗後目前13戰11分排在第7位。這支老牌球隊早前重整陣容，將前港腳盧均宜安排踢中場，與陳肇鈞及林嘉緯等合作，大大提升球隊中場組織及控制力，只是該隊防守始終不穩，加上季內表現穩定的守門員奧利斯未知會否正選上陣，且看流浪教練團檢討後，表現能否有改善。

港超聯周二賽程

時間 對賽 場地

8:00pm 標準流浪[]vs冠忠南區[5] 旺角大球場

票價:$80及$30（長者及學生）

註:[]內聯賽排名

球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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