全球疫情依然嚴峻，大家想去旅行仲要耐心等待吓，去酒店staycation都係個放鬆吓嘅好選擇。曼聯傳奇球星簡東拿近日就同酒店預訂平台Hotels.com合作拍廣告，幫歐洲九間豪華酒店推廣，宣傳佢哋獨家嘅「勿擾套房」睇波套餐，見簡東拿好似啲名緩咁敷住青瓜歎美食，就知道有幾chill啦！

隨住歐洲其中一個最盛大賽事嘅歐聯決賽將會喺今個月底進行，由曼城大戰車路士上演全英對決，一眾酒店都把握商機推出睇波優惠，簡東拿今次幫酒店拍嘅廣告，正正就係想吸引歐聯球迷。酒店房內有大型電視機，仲有超大雙人床瞓喺到睇波，等球迷享受無人騷擾嘅「me time」。

簡東拿就話：「人生有好多阻礙，好似疫情底下要焗住留喺屋企，真係令人生更加糟糕。我哋冇自己嘅空間，更加冇『me time』，喺呢度就有真正嘅個人時間。我甚至唔可以全程90分鐘都睇住波，真係有太多誘惑。」雖然簡東拿球員生涯尾聲效力嘅曼聯入唔到歐聯決賽，決賽球隊仲係同市宿敵曼城，但呢位前法國球星一於懶理，拍廣告又體驗到酒店生活，一舉兩得。

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