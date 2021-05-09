韋斯卜克（Russell Westbrook）上周六取得職業生涯第181次「三雙」，成功追平名宿「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的NBA紀錄，加上比爾（Bradley Beal）獨得50分，作客的巫師戰至加時以133:132險勝溜馬。

韋少在第3節尚餘1分39秒時，造就比爾射入兩分球，錄得今場第10次助攻，取得職業生涯第181次大三元，追平「大O」保持的NBA紀錄。他全場得到33分、19個籃板球，並交出15次助攻。

韋斯卜克說︰「能跟奧斯卡相提並論，我首先想好好謝謝他，因為是他作出很多犧牲，為我們開拓了這個舞台，我很感激他，他的讚賞給予我很大的支持與鼓勵。」

按照賽程，韋斯卜克最快可在周一作客對鷹隊之戰，正式獨攬NBA歷史三雙王寶座，不過他的好拍檔比爾就因為腿筋與足踝受傷，暫時未知能否在這場賽事上陣。比爾今仗取得50分，但因傷未有在加時上陣，可幸韋斯卜克於加時階段攻入六分，包括在剩餘1秒時射入2個罰球，協助巫師以一分之微力挫溜馬。

溜馬今仗五名正選得分全部上雙，當中D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）亦造出三雙30分、13個籃板球及13次助攻，但仍擋不住在季尾氣勢如虹的巫師。

文：童健