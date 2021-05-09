英超周一「獨腳戲」上演護級大戰，由尾3的富咸迎戰尾4的般尼。富咸為力保英超席位，在周一必拼，不過球隊近況實在差，沒有太多取勝把握，而般尼今季對榜末三弱亦經常賽和，信數據的話不妨博今役半場與全場都打和，並補「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期一7；now621台明日3:00am直播）

富咸上季幾經辛苦才透過升班附加賽重返英超，可惜，球隊在今季表現不爭氣，未計今輪聯賽，目前以34戰得27分排尾3，落後尾4的般尼9分，餘下僅四場比賽，要護級難度甚大，要達成這奇蹟般的目標，今役必須全取三分。雖然富咸球員戰意毋庸置疑，奈何球隊近6場只得1和5負，就算今役有中場羅夫度斯卓克復出，但缺後衞干高路及中場卡亞尼，實在難以高估。

般尼遇弱不敗

般尼近5場亦僅得1勝4負，而且今役亦未能「夫添」，中場羅比巴迪與後衞奇雲朗都缺陣，而前鋒基斯活特亦可能要帶傷上陣，球隊三線實力勢必影響。不過，有一點值得留意的是般尼今季於聯賽鬥榜末三弱，獲得1勝3和，不敗率高但勝率甚低，而且當中更有三場是半全場皆和（見附表1），今役般尼又要作客，加上對手富咸亦是和局甚多的球隊，今季於聯賽共打和12場，今役可博半全場皆和。

另外，由於富咸今役基本上非勝不可，必定藉主場大踢進攻足球，加上近四次迎般尼全部開「大」，（見附表2），而且般尼近仗亦似乎踢得較放，連續6場聯賽的總入球都在3球或以上，今役宜補入球「大」。

文：數人