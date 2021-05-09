東方龍獅周日晚在港超聯繼續陷於苦戰，戰至60分鐘把握愉園防守失誤由杜度球頭槌建功，險勝2:1，追至與一哥傑志同分，以第二名完成次循環。

力求全取三分的東方，在母親節夜於旺角場冷清的470名球迷面前對愉園，仍缺翼鋒艾華頓及中堅艾華度，但有中鋒盧卡斯復任正選，在前線拍費蘭度及辛祖攻堅，馮慶燁與基頓合組防守中路防線，梁冠聰及李嘉耀出任左右後衞。四連敗的愉園亦變陣，謝家榮代替屠俊翹把守最後一關，黃浩然替葉卓文與盧斯安奴握守中路，進攻重心米基爾停賽期滿復出，支援復出的中鋒艾迪比帝。

李嘉耀擺烏龍險失分

開賽初段，東方主導戰局，但表現慢熱且欠積極，早段未能組織到太多有威脅攻門。16分鐘，愉園潘沛軒右路開出角球，黃浩然跳頂，可惜稍欠角度被東方守門員葉鴻輝擋出。戰至18分鐘，東方射手辛祖在右路把握愉園中場黃智康犯錯截得皮球推順勁抽入網，東方領先1:0，惜其後表現未見太大改善。戰至29分鐘，潘沛軒右路傳地波，串演右後衞的李嘉耀擺烏龍助愉園追成1:1。東方完半場前有利馬傷出，由黃威入替，兩隊半場各一言和。

易邊後，東方作出兩個調動，收起有傷的盧卡斯及左閘梁冠聰，改派鍾偉強及黃梓浩上陣。60分鐘，愉園守衞以為皮球出界，被基頓在底線前頭槌二傳至禁區，杜度無人看管下頂入成2:1至完場，完成2循環賽事有31分，因對賽不及同分少踢一場的傑志居次席，保持爭標希望；愉園五連敗，14戰9分以第8名出戰護級組。

理文大勝基華尼頓戴帽

頭場理文在深水埗運動場有基華尼頓連中三元，加上黃俊皓的入球，以4:0擊敗晉峰，與少踢1場的天水圍飛馬暫時收窄至1分差距。原來這是基華尼頓職業生涯首個「帽子戲法」，他賽後祝賀所有母親母親節快樂，特別是他的妻子。理文主教練陳曉明就指洛迪古斯受傷後，被迫再以翼鋒基華尼頓串演中鋒：「這非理想做法，但這兩個球季，如中鋒受傷，在佐迪掛靴後似乎沒有另一個中鋒選擇，就算金承龍踢中鋒的情況也不理想。」

晉峰總教練何信賢就認為，球隊今仗因失誤而失球，認為球員應有更好的應變能力，並指完成常規賽14場後取得12分感覺「慚愧」，他說：「我們失了超過30球，這難辭其咎。」

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