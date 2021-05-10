皇家馬德里周日在西甲主場迎戰西維爾，開賽初段有賓施馬入球後因VAR的判決而食「詐糊」，下半場又因VAR而輸爭議12碼，結果只能以2:2逼和對手，錯失升上西甲榜首的機會。

賓施馬於開賽11分鐘便接應奧迪奧蘇拿傳中在小禁區邊頂入，但VAR確認奧迪奧蘇拿越位在先，入球無效。22分鐘，西維爾在罰球攻勢中由拿傑迪錫頭槌助攻，費蘭度法蘭斯高在禁區內射成1:0。

換邊後，西維爾的迪亞高卡路士於53分鐘在禁區內疑似犯手球，但球證沒有表示。皇馬於67分鐘由馬高阿辛斯奧妙射破網扳平，惟之後再輸爭議12碼而落後。直到補時才由卻奧斯遠射省到迪亞高卡路士腳部後入網而以2:2逼和西維爾。

周日西甲戰果

華倫西亞 3:0 華拉度列

維拉利爾 2:4 切爾達

皇家馬德里 2:2 西維爾

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