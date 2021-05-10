周日意甲班霸祖雲達斯主場以0:3慘吞AC米蘭三蛋，賽後更正式跌出前四，聯賽還餘三輪下隨時無緣來屆歐聯資格。意大利天空體育報稱，祖雲達斯高層周一已緊急開會，決定會否立即辭退教練派路，據報祖記最終因沒有太多適合的領軍人物選擇，加上季尾賽程頻密，最終讓派路暫保帥位至季尾。

目前在意甲跌落第5位的祖雲達斯，距離第4位的拿玻里雖然只差一分，但周日一役在主場慘負0:3，更被AC米蘭爬頭升上第三位，令祖記來屆歐聯資格危危乎。

據意媒報稱，祖記高層在球隊慘敗後緊急開會，商討派路的前途，到底在本周內辭退派路，還是繼續由派路帶隊至季尾；若果祖記決定即時辭退派路，將會由前祖記球員、助教杜陀頂上至季尾。

不過今天仍有回到祖記訓練場的派路，據報最終仍能保住帥位，事關祖記高層認為現時沒有其他太多選擇，加上季尾賽程頻密，認為現時不是辭退派路的時機。祖記周三將要作客薩斯索羅，緊接周六將要在主場迎擊國際米蘭，繼續為來屆歐聯席位而戰，本月尾祖記還要在意大利盃決賽與阿特蘭大爭奪冠軍。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波