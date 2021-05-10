衞冕的湖人周日常規賽主場迎戰西岸二哥太陽，賽前跌落第七位的紫金兵團，接下來每場賽事都對季後賽資格非常重要，勒邦占士（LeBron James）更續因傷休戰，但湖人並未絕望，事關有安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）再次一人扛起球隊，今仗轟下42分、12籃板，領軍以123:110大勝太陽。

湖人上仗不敵拓荒者後，跌出可直接晉身季後賽的西岸前六位置，加上占士足踝受傷未有復出時間，湖人恐怕要跟第八位的勇士進行附加賽，爭奪季後賽資格，一不小心更會被勇士爬頭。但上仗已轟下36分12籃板的AD，續憑一人之力支撐球隊，結果今戰上半場就交出22分的他，首節領湖人打出22:9的比數，半場大幅領先太陽59:47。換邊後優勢續在湖人一方，紫金兵團餘下兩節都保持至少10分的差距，最多更領先過23分。

雖然末段被太陽打出15:2攻勢險被逆轉，但沉着應戰的AD奮戰全場最多的41分鐘下，整晚交出42分、12籃板、5助攻、3偷球和3封阻的超全面表現，是他連續第二場砍下30+，更是他時隔153天再連續兩戰砍下36+分，最後領湖人結束兩連敗。紫金兵團賽後以38勝30負續排西岸第7，與勇士的差距拉開至3場勝差，更追至前面的拓荒者僅1場勝差。湖人目前只剩四場常規賽，分別是鬥紐約人、火箭、溜馬和塘鵝。

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