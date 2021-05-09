英超周一「獨腳戲」上演護級大戰，由尾3的富咸迎戰尾4的般尼。富咸為力保英超席位，在周一必拼，不過球隊近況實在差，沒有太多取勝把握，而般尼今季對榜末三弱亦經常賽和，信數據的話不妨博今役半場與全場都打和，並補「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期一7；now621台明日3:00am直播）

富咸上季幾經辛苦才透過升班附加賽重返英超，可惜，球隊在今季表現不爭氣，未計今輪聯賽，目前以34戰得27分排尾3，落後尾4的般尼9分，餘下僅四場比賽，要護級難度甚大，要達成這奇蹟般的目標，今役必須全取三分。雖然富咸球員戰意毋庸置疑，奈何球隊近近6場只得1和5負，就算今役有中場羅夫度斯卓克復出，但缺後衞干高路及中場卡亞尼，實在難以高估。

般尼遇弱多[和/和]

般尼近5場亦僅得1勝4負，而且今役亦未能「夫添」，中場羅比巴迪與後衞奇雲朗都缺陣，而前鋒基斯活特亦可能要帶傷上陣，球隊三線實力勢必影響。不過，有一點值得留意的是般尼今季於聯賽鬥榜末三弱，獲得1勝3和，不敗率高但勝率甚低，而且當中更有三場是半全場皆和（見附表1），今役般尼又要作客，加上對手富咸亦是和局甚多的球隊，今季於聯賽共打和12場，今役可博半全場皆和。

另外，由於富咸今役基本上非勝不可，必定藉主場大踢進攻足球，加上近四次迎般尼全部開「大」，（見附表2），而且般尼近仗亦似乎踢得較放，連續6場聯賽的總入球都在3球或以上，今役宜補入球「大」。

文：數人

熱選 富咸大（1.95）

冷推 富咸[和/和]（5.2）

附表1

般尼今季聯賽鬥榜末三弱多[和/和]

日期 戰果（半場） 半全場

20/02/2021 主和〈19〉西布朗0:0（0:0） 和/和

17/02/2021 主和〈18〉富咸1:1（0:0） 和/和

29/12/2020 主勝〈20〉錫菲聯1:0（1:0） 贏/贏

19/10/2020 客和〈19〉西布朗0:0（0:0） 和/和

〈〉內為聯賽排名，排名截至上輪聯賽

附表2

富咸近四次迎般尼旺「大」

日期 賽事 戰果（半場） 大細（半場）

21/01/2021 英足盃 負般尼0:3（0:1） 大（細）

26/08/2018 英超 勝般尼4:2（3:2） 大（大）

08/03/2016 英冠 負般尼2:3（2:1） 大（大）

09/02/2010 英超 勝般尼3:0（2:0） 大（大）

※全場大細中位數為[2.5球]，半場大細中位數為[1.5球]

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德乙：信漢堡反底拆「紐」

常言道：事不過三，不過對德乙球隊漢堡來說則是「事不過五」，因為這支老牌德國球隊今季最多都是連續五場失分，之後必有反彈表現。由於漢堡之前已連續五場不勝，在周一的聯賽迎戰中下游的紐倫堡時，料是時候反底，一於捧漢堡「讓球主客和」[-1]的「主勝」。（明日2:30am開賽）

漢堡今季曾一度於德乙領導群雄，可惜近仗接連失分，目前以31戰得52分排第5，落後榜首波琴及次席的格雷特霍夫8分與6分，亦少第3位的基爾4分（未計周日戰果），若要爭頭兩位的直接升班席位，或是第三位的升班附加賽席位，今迎紐倫堡時都不容有失。雖然漢堡近5場只得3和2負，不過，今役正好反底時，因為漢堡今季曾2次試過在連續5場失分後，第6場就有反彈表現。另外，漢堡近6次與紐倫堡交手共5勝1和，當中3場淨勝超過1球，而且漢堡近6場勝仗亦全部淨勝超過1球，就算紐倫堡近七場不敗，今役都信漢堡可以反底，漂漂亮亮勝一仗。

至於第三位的基爾迎中下游的漢諾威一役，則可吼總入球[4球]，因為兩隊都有不俗的入球能力，基爾今季總入球有7次開[4球]，當中6次是在主場取得，加上漢諾威近5場亦有2場開[4球]，今役[4球]值博。（明日0:00am開賽）

混合過關

星期一（待定）基爾[4球]x

星期一（待定）漢堡勝[-1]2x3

今輪德乙數字密碼

2 漢諾威近5場有2場開[4球]

3 漢堡近6次與紐倫堡交手共5勝1和，當中3場淨勝超過1球

6 漢堡近6場勝仗全部淨勝超過1球

6 基爾今季總入球有7次開[4球]，當中6次是在主場取得

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西甲：博貝迪斯七連和

貝迪斯近仗經常和波，在周一的西甲聯迎戰CF格蘭納達時又陣容不整，要讓半/一似乎凶險，不過，由於CF格蘭納達亦近況一般，而且同樣未能「夫添」，因此，今役極可能和波終場，不妨直取「主客和」3.5倍的「和」，並補有1.83倍的「雙」。（球賽編號：星期一8；now632台明日3:00am直播）

未計今輪聯賽，貝迪斯以34戰得51分排第7位，領先第8位的CF格蘭納達6分，今役只要擊敗格蘭納達，就幾可肯定獲下屆歐洲賽參賽資格。不過，貝迪斯近六場全部打和，無論是對強隊如馬德里體育會及皇家馬德里，抑或鬥弱隊如艾爾切及華拉度列，都全部和波（見附表），今役又有攻擊中場耶辛費基亞及中堅艾沙文迪被罰停賽，前後場實力均有所削弱，未必能打破近仗和波的悶局。

格蘭納達雖然亦要搶分爭踢下屆歐洲賽，今役面對主要對手貝迪斯，更加不會放軟手腳，不過，球隊近10場僅得3勝7負，只計作客的話，近10場更只得1勝2和7負。另外，格蘭納達今役亦同樣未能排出最強陣容，前鋒蘇爾達杜要坐波監，中場路爾斯米拿因傷缺陣，而門將雷爾施華則上陣成疑，受讓亦不值博。既然貝迪斯近仗經常和波，而且近4次聯賽迎格蘭納達亦有3場打和，今役可直取和波。若嫌直取和波太冒進，則可以補兩隊總入球開「雙」。

單雙/主客和

貝迪斯雙（1.83）

貝迪斯和（3.5）

貝迪斯近六場全和

日期 賽事 戰果（半場）

02/05/2021 西甲 客和華拉度列1:1（0:0）

24/04/2021 西甲 客和皇家馬德里0:0（0:0）

21/04/2021 西甲 主和畢爾包0:0（0:0）

18/04/2021 西甲 主和華倫西亞2:2（2:1）

11/04/2021 西甲 主和馬德里體育會1:1（1:1）

04/04/2021 西甲 客和艾爾切1:1（1:1）

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