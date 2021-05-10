周日英超曼聯作客阿士東維拉，上半場雖然先失一球，但下半場憑般奴費南迪斯和格連活特5分鐘內連入兩球，加上卡雲尼完場前3分鐘埋齋，結果助曼聯3:1反勝維拉全取三分。「綠木」格連活特今場入球後，更以累積16個聯賽入球，成為曼聯史上英超入球最多的青少年（teenage）球員。

翻查曼聯的歷史，在未夠20歲的球員當中，之前英超入球最多的分別是朗尼和格連活特，各自在20歲前已為紅魔射入15球，而拉舒福特排第三，入了13球。不過格連活特在對維拉時建功後，以16個入球獨佔鰲頭，成為曼聯史上英超入球最多的青少年球員。加上綠木要到今年10月1日才滿20歲，他大有機會在今季餘下和下季初的英超比賽，不斷刷新紀錄。

格連活特對能打破跟朗尼共同保持的紀錄，也感到十分高興。他說：「希望可繼續入球，而我也會努力爭取入球，這樣未來便沒有人可挑戰我的紀錄。能取得入球，我真是很高興。」

領隊蘇斯克查則指，格連活特未來將是曼聯的「九號」中鋒。他說：「格連活特未來將可任中鋒，但我認為將是幾年後的事，因為在英超任中鋒是十分困難。我們找到讓此子發展成長的方法，最後他可能會成為九號中鋒。」

曼聯歷來英超入球最多的未夠20歲球員

排名：1

球員：格連活特

入球：16球

排名：2

球員：朗尼

入球：15球

排名：3

球員：拉舒福特

入球：13球

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