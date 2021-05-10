祖雲達斯周日在主場以0:3受挫AC米蘭，在意甲積分榜跌出前四，有可能無緣出戰來季歐聯。賽後隨即傳出效力該隊的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）季後可能離隊，而他更希望新東家將是一支下季可角逐歐聯的球隊，以保持他03/04球季在英超曼聯成名後，連續18年參加歐聯的紀錄。

C朗在對AC米蘭時表現欠佳想，除了無入球外，賽後評分10分滿分只有4分，表現更被評為「差勁到不可逆轉」。據了解祖雲達斯一旦失去來季歐聯資格的話，也無意留用C朗，因為該會高層估計，如果球隊失去來季歐聯參賽資格，損失將高達7,800萬鎊（約8.54億港元）。加上因疫情關係球壇不景氣，實無力再負擔得起C朗高達2,800萬鎊（約3.07億港元）的年薪，所以祖記是樂意讓他離開。

C朗的經理人文迪斯亦開始行動，積極為C朗尋找下一間效力球會，而有傳已36歲的C朗和文迪斯更接受大幅減薪。至於C朗最想加盟的球會，據報是重返西甲皇家馬德里，但已被後者所拒，所以他下季最有可能加盟的球會，或是回國效力目前排葡超榜首的母會葡超士砵亭。

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