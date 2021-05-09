上周六英超，贏波便能提早封王的曼城主場迎戰車路士，先開紀錄下意外地遭反勝2:1，仍未能提早贏得今屆英超冠軍。車仔搞寸曼城Party之餘，更是季中才上任的主帥杜曹，連續兩次領軍擊敗藍月領隊哥迪奧拿，「雙藍」將於本月29日歐聯決賽再交鋒，哥帥小心。

文：何西

兩隊在上周先後殺入歐聯決賽，將於5·29對壘爭做歐洲之王，上周六這場英超既是曼城爭取聯賽封王一役，也是歐聯決賽前哨戰。在此之前，杜曹已曾在英足盃4強以1:0將哥帥的曼城淘汰，粉碎其四冠美夢，今戰再交手，曼城在上半場戰至44分鐘由史達寧先開紀錄，進入補時階段藍月本可以將領先優勢拉開，車路士中場比利基莫亞禁區內攔下加比爾捷西斯，球證判罰12碼，但操刀的阿古路嘗試「chip射」中間，惟球速太慢被艾度亞文迪翻身接穩。

車仔下半場反勝

易邊後形勢逆轉，要搶分保前四席位的車路士積極反撲，先有薛耶治在63分鐘禁區外妙射得手扳平，隨後兩次食詐糊，進入補時階段，車路士終憑馬高斯阿朗素後上，接應迪姆華拿傳中門前射入絕殺球贏2:1，令曼城賽後無法進行封王派對。

杜曹在今年1月才接替被辭退的林柏特出任車路士領隊，領軍半季目前成績相信令球會非常滿意，今仗全取3分在英超積分榜超越李斯特城進佔第3，取得前四席位形勢樂觀；另一邊廂球隊亦已打入英足盃及歐聯決賽，有望有錦標甚至成為盃賽雙冠王。

控球率反壓曼城

杜曹在車路士至今領軍25場僅2敗，手下敗將不乏出色名帥，當然包括兩次擊敗哥迪奧拿。月底將會上演可說是二人最重要的一次對碰，杜曹今場賽後表示，上周六再次擊敗曼城雖有助加強藍戰士的信心，但強調絕不會因而增加歐聯決賽捧盃的機會：「歐聯決賽還歐聯決賽，今仗賽果對此不會有甚麼影響，不能藉此來估計屆時決賽戰況，雙方都會做足準備，大家都有捧盃機會。」

車路士在今輪聯賽面對曼城，取得51.7%控球率以及580次傳球，加上五次命中目標射門都比曼城好（見附表），杜曹在戰術部署上無疑再贏哥帥一次，採取主動以前場逼搶打亂藍月陣腳，能在一個月內雙殺曼城並非單靠僥倖，月底在歐洲最高舞台杜曹再鬥哥帥，屆時又要再扭盡六壬。