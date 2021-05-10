曼聯於周日英超作客以3:1反勝阿士東維拉，阻止曼城提早封王，但紅魔今仗贏波折將，隊長哈利馬古尼於77分鐘扭傷足踝，今季英超首次因傷提早退下火線。領隊蘇斯克查就對其傷勢感到憂慮，表示這位紅魔隊長有可能缺陣數天，亦有機會要休戰數周。

馬古尼今季為紅魔上陣全部35場英超，踢足3,138分鐘，他自2019年夏天轉會窗加盟以來，更為曼聯連續71場英超踢足全場。惟他今仗於下半場77分鐘，與維拉前鋒安華艾加斯相撞後扭傷足踝，他在場邊接受隊醫治療後，仍希望重返戰場，但最終都要提早休戰。這是馬古尼今季英超首次因傷退下火線，更是他加盟曼聯以來首次在英超賽事被換離場。

蘇B就對馬古尼的傷勢感到憂慮，紅魔接下來於周二英超主場鬥李斯特城的賽事，恐怕亦要作出調動，蘇B說：「與安華艾加斯的碰撞令他扭到足踝，馬古尼一直都很出色，真的很少聽到他需要缺陣。我們未來還有歐霸決賽，希望他能和我們作戰。他可能要休戰數周，亦有可能是幾天，我們未知道，希望不會太嚴重吧，我畢竟不是醫生，周一要再讓他進行檢查。他或許能在周四（英超）對利物浦上陣，但其實仍未知道，可能要休戰更長期間，我周四再進一步跟大家交代。」

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