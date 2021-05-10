停辦一季的足球明星選舉今季復辦！足總今午公佈，上季受疫情影響而停辦的「香港足球明星選舉」，今季復辦，周三起接受球迷投票，下月19日公佈18個獎項的得獎名單。

上季港超聯深受疫情影響，多支球隊退賽，足總決定停辦表揚當季教練及球員表現的足球明星選舉；雖然今季仍然疫情影響，銀牌及足總盃兩項淘汰盃賽停辦，但足總研究後決復辦「香港足球明星選舉」。

足總今公佈今季香港足球明星選舉維持頒發18個獎項，即香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星（11名）及最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）及球員之星（1名），當中球員之星獎項由8隊球球員投票選出。

8支港超聯球會各自提名不多於11名球員，而各隊的提名單將周三公佈，並經評審委員會(35%)、體育記者協會(10%)、足總登記傳媒（20%）、球迷投票(27%)，而每月最有價值球員(8%)，當中最高票為足球先生，獲最多球迷票的球員獲選為最受球迷歡迎球星；不同位置最高票11名球員入選足球明星。

球迷投票於周三公佈候選球員名單後開始，球迷可登入足總網頁進行投票，截止投票日期為本月21日，此外，球迷亦可於本月15日至19日期間舉行的港超聯賽事現場投票。足總因應疫情，今季將不會舉行實體頒獎典禮，而今季足球明星選舉結果將於下月19日在足總社交平台專頁公佈。

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